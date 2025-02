Advans Tunisie décroche la Certification de Protection des Clients (CPP) - Niveau Or !

Advans Tunisie, acteur majeur dans le secteur de la microfinance, est fière d’annoncer l’obtention de la prestigieuse Certification de Protection des Clients (CPP) – Niveau Or, une distinction décernée par l’organisme indépendant MFR, accrédité par Cerise+SPTF. Ce label international atteste de l’engagement de l’institution de microfinance en faveur de services financiers éthiques, responsables et centrés sur la satisfaction de sa clientèle.

Une reconnaissance de l’engagement d’Advans Tunisie et d’Advans Group

Les Principes de Protection des Clients sont un ensemble de lignes directrices internationales visant à garantir que les institutions financières mettent en place des pratiques respectueuses des droits des clients, tout en veillant à leur fournir des services financiers accessibles et adaptés.

Cette certification niveau Or, vient récompenser les efforts d’Advans Tunisie à respecter les standards les plus élevés en matière de protection des clients et démontre sa conformité avec ces principes, notamment en ce qui concerne la transparence, l’équité et la confidentialité.

Cette distinction s’inscrit directement dans la stratégie globale du groupe Advans, présent dans six pays d’Afrique, et confirme sa position en tant qu’acteur de référence, engagé en faveur de services financiers responsables et inclusifs.

Un levier pour l’inclusion financière en Tunisie

« Cette distinction est une grande fierté pour Advans Tunisie et pour le groupe. Elle reflète notre engagement à placer la protection de nos clients au cœur de notre stratégie et nous encourage à poursuivre notre mission à savoir, favoriser l’inclusion financière et contribuer au développement économique de la Tunisie. » a déclaré Mme Meriem Zine, Directrice Générale d’Advans Tunisie.

De son côté, Mme Molka Draoui, Responsable Communication, Marketing et Impact d’Advans Tunisie, a déclaré : « Obtenir cette certification au niveau Or est le fruit d’un travail rigoureux et collectif. Elle vient couronner des mois d’efforts pour instaurer les meilleures pratiques en matière de protection des clients.»

Cette certification marque une étape importante pour Advans Tunisie lui permettant de renforcer sa crédibilité et son rôle clé dans le paysage financier tunisien.

Advans Tunisie remercie Proparco pour son soutien dans le financement de cette certification, réaffirmant ainsi une ambition commune : renforcer l’inclusion économique et l’impact de la microfinance sur le développement.

A propos d’Advans Tunisie :

Advans Tunisie, filiale du groupe international Advans, est l’un des acteurs financiers les plus dynamiques et innovants dans le domaine de la microfinance en Tunisie. Depuis le lancement de ses activités en 2015, elle œuvre pour l’autonomisation économique des individus en leur offrant des produits financiers et non financiers accessibles et adaptés à leurs besoins spécifiques.