Décès de deux étudiantes à Sidi Bouzid : les premiers éléments de l’enquête

Le porte-parole du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jawhar Gabsi, est intervenu mercredi 19 février 2025 sur les ondes de Jawhara FM au sujet du décès de deux étudiantes à Sidi Bouzid.

« Après avoir effectué les constatations, les réquisitions requises et l’autopsie, à priori, c’est une fuite de gaz naturel au niveau du chauffe-eau qui est à l’origine de ces décès tragiques », a indiqué l’invité de Hatem Ben Amara. Il a également ajouté que trois étudiantes vivaient ensemble.

« Malheureusement, deux des trois jeunes étudiantes ont perdu la vie, tandis que la troisième a pu être sauvée », a déclaré M. Gabsi. Il a également indiqué que la deuxième victime a été transférée à l’hôpital de Ben Arous.

« L’incident a été découvert à la suite de la constatation de leur absence en cours », a expliqué Jawhar Gabsi, précisant que les trois étudiantes louaient un étage de villa pour y vivre ensemble. Il a également précisé qu’initialement, le chauffe-eau était la cause de la fuite de gaz, puisqu’une des défuntes prenait une douche au moment du drame et que l’odeur de gaz était perceptible dans le domicile des étudiantes.

Il a ensuite précisé que l’âge des défuntes variait entre 25 et 26 ans et qu’elles étaient originaires de Nabeul, Kasserine et d’un autre gouvernorat proche de Sidi Bouzid.

Jawhar Gabsi a aussi indiqué que le ministère public s’est saisi de l’affaire afin d’éclaircir les faits et qu’une enquête a été entamée.

Concernant les responsabilités qui pourraient être engagées après l’enquête, M. Gabsi a expliqué que l’enquête judiciaire permettra de faire toute la lumière sur les faits et d’établir les responsabilités derrière ce drame.

H.K