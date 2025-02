Grève générale à Om Larayes

Une grève générale a été décrétée à Om Larayes pour demain, jeudi 20 février 2025, apprend Business News de sources associatives locales.

La grève survient suite à un tragique accident de la route survenu hier sur la route régionale n° 201 reliant la délégation d’Om Larayes et Redeyef du gouvernorat de Gafsa.

Le bilan provisoire de l’accident est de six morts et neuf blessés dont certains sont en état grave. Un poids lourd et un bus en direction de Sfax, partant d'Om Larayes, se sont violemment percutés, provoquant un carnage.

Les images de l’accident, choquantes et difficiles à regarder, témoignent de la violence de la collision. En dépit de la gravité de la situation, aucun responsable gouvernemental ne s’est déplacé dans la région pour rendre visite aux malades et présenter des condoléances aux familles endeuillées, ce qui a suscité la colère des habitants de la région qui voient en cela un véritable mépris du pouvoir central.

R.B.H