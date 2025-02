Accident mortel à Gafsa : la CPG dément l’implication de ses véhicules

La direction générale de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a publié un communiqué, mardi 18 février 2025. Ce communiqué dément l'implication de tout véhicule de sa flotte terrestre dans le tragique accident survenu ce matin.

L'accident a eu lieu sur la route reliant Redeyef à Om Larayes, dans le gouvernorat de Gafsa. Il a été causé par une collision entre un bus de transport de passagers et un camion.

La compagnie a précisé que le camion impliqué appartient à un propriétaire privé et est destiné au transport de matériaux de construction, sans aucun lien avec l’acheminement du phosphate.

La direction générale de la CPG a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, tout en affirmant son engagement à fournir l’assistance nécessaire.

L’accident s’est produit à 5 heures du matin sur la route régionale n°201, reliant Om Larayes à Redeyef.

Un poids lourd et un bus en direction de Sfax, parti d'Om Larayes, sont entrés en collision, provoquant un carnage. Le bilan est lourd : six morts et neuf blessés, dont plusieurs dans un état grave. Les secours sont rapidement intervenus, mais la violence de l’impact a laissé peu de chances aux victimes.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.

