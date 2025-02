La société ADEV lance une opération de reboisement : « Plant a tree because there is no a Planet B »

Le Groupe ARTES, à travers sa filiale ADEV, concessionnaire de la marque NISSAN en Tunisie, vient de lancer le dimanche 16 février 2025, en partenariat avec l'Association Tunisienne des Automobiles Classiques et la Direction Générale des Forêts, rattachée au ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, un projet de reboisement inédit des forêts incendiées intitulé « Plant a tree because there is no a "Planet B ».

Ce projet, qui entre dans le cadre du programme de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) du Groupe, consiste en une opération de reboisement inédite de 1100 plantes par hectare (caroubiers, câpriers et pins d'Alep) au gouvernorat de Siliana.

Cette opération contribue à la création de puits de carbone et à la préservation de la faune et la flore, et permet d'atteindre les objectifs SBTI (Science-based Target Initiative) et RSE de l'entreprise.

Pour chaque hectare soutenu, ce sont deux tonnes de CO2 absorbées par les arbres des forêts.

La société ADEV a financé, avec l'appui de la Direction Générale des Forêts, cette initiative de plantation afin de lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Elle s'est engagée ainsi dans une vaste opération de reboisement pour agir de manière responsable en investissant dans la restauration des forêts et la protection des écosystèmes naturels.

Il est à préciser, dans ce cadre, que l'environnement et l'empowerment font partie des piliers fondamentaux de la politique RSE du Groupe ARTES et de sa filiale ADEV.