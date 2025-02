Assad cherche un partenaire institutionnel en vue d’une augmentation de capital pour sa filiale algérienne

Imprimer

Le Conseil d’administration de la société "L’Accumulateur Tunisien Assad", réuni le 6 février 2025, a validé une mission de recherche de partenaire institutionnel en vue d’une augmentation de capital dédiée, de la filiale Batterie Assad Algérie. C’est ce qu’a annoncé un communiqué boursier publié le 17 février 2025.

Le même document spécifie que « cette augmentation de capital serait assortie d’une option de sortie sur la bourse algérienne, après une période de détention convenue ».

Et d’ajouter : « L’augmentation de capital projetée, porte sur un montant minimum d'un milliard de dinars algériens (DZD), soit environ 23 millions de dinars tunisiens. Elle s’inscrit dans le cadre du nouveau programme de développement de la filiale Batterie Assad Algérie ».

La levée de fonds devrait aboutir avant fin juin 2025.

La société vient de publier ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024 avec près de six mois de retard sur les délais réglementaires. Il en ressort que son déficit a baissé de 54,39% fin juin 2024 par rapport à un an auparavant, passant -7,19 millions de dinars fin juin 2023 à -3,28 millions de dinars fin juin 2024.

Notons que jusqu’à fin 2024, "L’Accumulateur Tunisien Assad" a indiqué que son chiffre d’affaires a augmenté de 12,9%, atteignant 100,54 millions de dinars fin décembre 2024 contre 89,09 millions de dinars fin décembre 2023, a indiqué un communiqué boursier.

Rappelons qu'en juillet 2024, Assad avait annoncé avoir fait l’objet d’une condamnation à une amende de plus 234 millions de dinars à cause d’une affaire de batteries usagées et qu’elle avait fait appel de ce jugement.

Selon les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023, le déficit de la société s’était aggravé. Au niveau individuel, le déficit s’est aggravé de 15,46% pour atteindre -9,28 millions de dinars fin 2023 alors qu'au niveau consolidé il s’est aggravé de 12,62% pour atteindre -9,65 millions de dinars fin 2023.

I.N avec communiqué