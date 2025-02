Khaled Mnif : la période de propagation de la bronchiolite a changé

Khaled Mnif, chef du service de réanimation à l'hôpital pour enfants Béchir Hamza en Tunisie et président de l'Association de pédiatrie, est intervenu, mardi 18 février 2025, sur les ondes de Jawhara FM au sujet de la propagation de l’épidémie de bronchiolite et de la grippe saisonnière chez les enfants et les nourrissons.

« Actuellement, il faut aborder le sujet de la bronchiolite qui affecte les enfants âgés de moins de deux ans », a déclaré l’invité de Hatem Ben Amara. Il a expliqué que la bronchiolite est une maladie causée par un virus qui impacte les bronches respiratoires. « Les cas qui nécessitent d’être suivis dans les hôpitaux sont ceux des bébés qui n’ont pas dépassé l’âge de six mois », a poursuivi Khaled Mnif, tout en précisant que cette maladie n’est pas récente, mais que cette année, c’est la période de propagation qui a changé. En effet, cette maladie virale se propageait d’habitude vers la mi-novembre, alors que cette année, c’est au mois de janvier que le pic de la maladie a été constaté.

« La solution est simple : en l’absence d’un antiviral pour la bronchiolite, la prévention est la seule issue », a indiqué l’invité de l’émission « Sbeh El Ward ». Il a également appelé à éviter les coutumes et les traditions qui nécessitent un regroupement d’individus autour du bébé, tout en expliquant que celui-ci doit être épargné de tout risque de propagation.

« Nous recevons 400 enfants en 24 heures, et il s’agit de bronchiolite et de grippe saisonnière », a ajouté Khaled Mnif, tout en précisant que les quatorze lits dont il dispose au niveau du service d’urgence qu’il préside sont tous occupés par des cas de bronchiolite.

« Il y a de la pression, par exemple, en septembre nous recevions 45 enfants par mois, maintenant nous atteignons 65 cas », a conclu Khaled Mnif.

H.K