La Tunisie sur la liste russe des échanges en rouble : info ou intox ?

Imprimer

Une publication relayée depuis le lundi 3 février 2025 sur les réseaux sociaux affirme que la Russie a ajouté la Tunisie à la liste des pays dont les banques peuvent désormais échanger des devises directement en roubles sur le marché financier russe. Cette mesure viserait à réduire la dépendance au dollar et à l’euro, tout en renforçant les échanges économiques avec plusieurs pays africains, indiquent les publications.

En consultant le site officiel du gouvernement russe, nous avons trouvé une information publiée le 3 février 2025 intitulée :

Le gouvernement élargit la liste des pays dont les banques pourront participer aux échanges de devises en Russie.

Dans le communiqué, on peut lire que cette directive (n°160-r du 1er février 2025) permet aux représentants de banques et courtiers de Tunisie, ainsi que d'autres pays comme l'Argentine, le Nigeria, l'Éthiopie, le Mexique et le Laos, d'accéder au marché des devises en Russie.

Que signifie cette décision ?

Elle vise à établir des mécanismes de conversion directe des devises nationales entre la Russie et les pays "amis et neutres". Cette mesure réduit la dépendance au dollar et à l’euro pour les transactions financières. Elle favorise une coopération économique renforcée entre la Russie et les pays concernés, selon le communiqué.

La première liste de pays avait été adoptée en septembre 2023 et comprenait plus de trente nations, notamment la Chine, l’Inde, l’Égypte, le Brésil et l’Afrique du Sud. Ce nouvel élargissement s’inscrit dans la mise en œuvre d'une loi fédérale adoptée en juillet 2023 pour améliorer les échanges en devises nationales et répondre aux besoins de l'économie russe.

La Tunisie rejoint ainsi officiellement cette dynamique.

Le rouble a été la monnaie officielle de la Russie jusqu'en 1921, année où il a connu une chute spectaculaire de sa valeur. Malgré l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie conserva le rouble comme monnaie nationale. En 2010, la Russie et la Chine envisagent d'utiliser leurs monnaies nationales pour leurs échanges commerciaux bilatéraux.

R.A.