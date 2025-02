Toyota conserve sa place de leader mondial en 2024 pour la cinquième année consécutive

Avec 10,8 millions de véhicules vendus en 2024, Toyota reste le premier constructeur automobile mondial, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché. En dépit d'une légère baisse de 3,7 % par rapport à l'année précédente, le géant japonais surpasse encore ses concurrents, notamment grâce à la solidité de sa stratégie axée sur l'innovation, l'électrification et la diversification énergétique.

En France, la marque a également su tirer parti de son partenariat avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, et sa part de marché a atteint 7,4 %, un chiffre en nette progression. Le succès de Toyota est particulièrement visible dans les ventes de modèles comme la Yaris et la Yaris Cross, qui représentent à elles seules 54 % des immatriculations de la marque dans l'Hexagone.

Une stratégie hybride qui porte ses fruits

La force de Toyota réside notamment dans son engagement précoce envers l'électrification. En 1997, avec le lancement de la Prius, Toyota est devenu un pionnier de l'hybride, une technologie qui demeure aujourd'hui au cœur de sa stratégie. En 2024, 4,5 millions de véhicules électrifiés, incluant les modèles hybrides, ont été vendus par le constructeur, représentant une hausse de 23 % par rapport à l'année précédente. Ce résultat reflète la confiance des consommateurs dans l'hybridation, solution clé pour répondre aux défis environnementaux actuels.

"Notre ambition est de décarboner et nous allons poursuivre dans ce sens", déclare Florian Aragon, président de Toyota France. L'hybride, selon le constructeur japonais, reste la solution idéale pour réduire les émissions de CO2 tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de mobilité durable.

L'approche multi-énergie : une vision à long terme

Toyota a su s’adapter aux évolutions du marché tout en restant fidèle à sa vision d'une mobilité diversifiée. La marque n'hésite pas à investir dans plusieurs technologies, ce qui lui permet d'anticiper les futures normes environnementales. En 2025, face à des exigences de plus en plus strictes concernant les émissions de CO2, notamment avec la réglementation CAFE, Toyota prévoit que près de 90 % de ses ventes de voitures particulières en France seront des modèles hybrides.

Afin de garantir le respect de ces nouvelles normes, Toyota a pris la décision stratégique d'intégrer le pool de constructeurs auquel appartient également Tesla, un partenariat qui vise à réduire les émissions de CO2 collectives du secteur automobile. Le constructeur prévoit ainsi de réduire ses émissions de CO2 de sept à huit grammes en 2025 pour atteindre ses objectifs environnementaux.

Une stabilité exemplaire grâce à une gamme hybride variée

Pour la cinquième année consécutive, Toyota démontre que sa stratégie hybride et multi-énergie, soutenue par une gamme diversifiée de modèles hybrides, reste un succès mondial. De la Yaris à la Corolla, en passant par la Prius et la Yaris Cross, chaque modèle hybride de Toyota répond à des besoins variés tout en contribuant à la réduction des émissions de CO2. Cette approche permet à Toyota non seulement de conserver sa place de leader mondial, mais aussi de s'adapter aux défis environnementaux de demain. En restant fidèle à sa vision de mobilité durable, Toyota continue de jouer un rôle clé dans la transition énergétique tout en offrant à ses clients une large palette de solutions de mobilité écologiques et performantes.