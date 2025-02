Histoire et origine de la ville de Korbous

Imprimer

Korbous est une petite ville côtière située dans le nord-est de la Tunisie, à environ soixante km de Tunis, dans le gouvernorat de Nabeul. Elle est réputée pour ses sources thermales naturelles et son cadre pittoresque entre mer et montagne.

Origine et Histoire antique

Korbous était déjà connue durant l’Antiquité sous le nom de Aquae Calidae Carpitanae. Les Romains exploitaient ses eaux thermales riches en minéraux pour leurs vertus curatives. Ces bains étaient particulièrement prisés par l'élite romaine, qui venait y chercher soulagement et détente.

Des vestiges de l’époque romaine, comme des bassins et des conduites d’eau, témoignent encore de cette activité thermale. La ville était alors intégrée à la province romaine d'Afrique et bénéficiait d’un certain essor grâce à son attrait thérapeutique.

Période médiévale et moderne

Après la chute de l'Empire romain, l'utilisation des bains thermaux déclina, notamment sous l’influence de périodes d'instabilité et de changements politiques. Toutefois, sous les dynasties musulmanes, l'intérêt pour les vertus des eaux thermales continua, bien que de manière plus modeste.

Durant la période coloniale française (1881-1956), les autorités relancèrent l’exploitation des sources thermales en modernisant certaines installations et en développant le tourisme thermal. Korbous devint alors une station thermale prisée des Européens et des Tunisiens aisés.

Korbous aujourd'hui

Aujourd'hui, Korbous est une destination populaire pour le tourisme de bien-être et le thermalisme. Ses sources, comme Aïn Atrous, Aïn Kanassira et Aïn Oktor, attirent des visiteurs en quête de cures naturelles. La ville reste relativement préservée du tourisme de masse, ce qui en fait un lieu apprécié pour son calme et sa beauté naturelle.

Son littoral accidenté et ses montagnes environnantes offrent aussi des possibilités de randonnée et d’évasion, renforçant son attrait en tant que destination touristique écologique et thérapeutique.

Korbous, avec son héritage antique et son rôle actuel en tant que station thermale, est un exemple unique de la continuité entre passé et présent. De la période romaine à aujourd’hui, ses eaux bienfaisantes en font un lieu privilégié pour le repos et la santé.