Hichem Ajbouni : nous n'avons pas besoin de Joe Wilson pour comprendre…

Le dirigeant au sein du parti Attayar, Hichem Ajbouni a publié un statut, dimanche 2 février 2025, pour revenir sur les derniers tweets du représentant du 3e district congressionnel de la Caroline du Sud à la chambre des représentants des États-Unis, Joe Wilson, portant sur la situation politique en Tunisie.





Hichem Ajbouni a affirmé : « Nous n’avons pas besoin du représentant américain Joe Wilson pour comprendre que le régime actuel est en train de mettre en place une autocratie et un système autoritaire qui piétine les libertés individuelles et collectives, ainsi que les principes fondamentaux de la coexistence et de la gestion des désaccords.

La Tunisie était pratiquement le seul pays arabe à avoir emprunté une voie démocratique, permettant à Kaïs Saïed d’accéder à la présidence par les urnes, bien qu’il ne disposait d’aucun passé militant, politique ou en faveur des droits humains. Pourtant, il a tourné le dos à ce processus le 25 juillet 2021, refermant derrière lui la porte de la démocratie.

Bien entendu, nous rejetons toute ingérence américaine dans nos affaires intérieures. L’administration américaine est bien mal placée pour nous donner des leçons en matière de respect des droits et des libertés. Mais il est de notre responsabilité d’empêcher de telles interventions extérieures en renforçant notre front intérieur : en instaurant un climat d’apaisement politique, en libérant tous les prisonniers politiques et d’opinion, et en lançant un véritable dialogue national. Ce dialogue doit aboutir à un nouveau contrat social qui rompt avec les erreurs du passé et redonne aux Tunisiennes et aux Tunisiens l’espoir d’un avenir meilleur.

L’échec n’est pas une fatalité. Ce qui l’est, en revanche, c’est de persister dans le déni, l’entêtement et l’aveuglement, en reproduisant des approches qui ont déjà montré leurs limites. Continuer sur cette voie ne fera qu’aggraver la situation et gaspiller un temps précieux pour le pays et ses citoyens », lit-on dans le statut.







Le représentant du 3e district congressionnel de la Caroline du Sud à la chambre des représentants des États-Unis, Joe Wilson, a suscité une vive polémique ces derniers jours à travers de multiples tweets dont celui où il a exhorté le secrétaire d'État Marco Rubio à supprimer toute aide à la Tunisie dans le cadre de la révision de l'aide étrangère.





