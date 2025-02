Météo Tunisie : baisse des températures dans la plupart des régions

Dans son bulletin du dimanche 2 février 2025, l’Institut national de météorologie (INM) a annoncé que le temps sera marqué par l’apparition de nuages passagers sur la plupart des régions qui seront parfois denses, accompagnés de pluies éparses sur le nord et temporairement orageuses sur les régions côtières du nord.





Ces pluies concerneront localement le centre du pays l’après-midi avec possibilité de chutes de neige sur les hauteurs de l'ouest du pays à la fin de la journée.





Les températures seront en baisse oscillant entre huit et treize degrés sur les hauteurs ouest du nord et du centre et entre quatorze et vingt degrés dans le reste des régions.





Le vent soufflera du secteur ouest, fort près des côtes nord et au golfe d’Hammamet et faible à modéré dans le reste des régions.



La mer sera très agitée au nord, agitée à très agitée au golfe d’Hammamet et moutonneuse dans le reste des régions.





S.H