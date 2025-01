En photos : les Victoires de l’Automobile

La cérémonie de la première édition des "Victoires de l’Automobile" s’est tenue, vendredi 24 janvier 2025, à l’hôtel Four Seasons Gammarth. Au total, 24 trophées ont été attribués à quatorze concessionnaires et cela dans trois grandes catégories (réalisations commerciales, performances et excellence). Ahmed Maher Jaiet a reçu, quant à lui, un Trophée de l’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Ci-après des photos de la cérémonie :

I.N.