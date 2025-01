Palmarès de la première édition des "Victoires de l’Automobile"

La première édition des "Victoires de l’Automobile" s’est tenue le vendredi 24 janvier 2025 à l’hôtel Four Seasons Gammarth. Dans une ambiance conviviale, cet événement a rassemblé les principaux acteurs du secteur automobile, notamment des dirigeants, des agents de marques, des experts de l’industrie et des passionnés. L’objectif était de récompenser les marques qui se sont distinguées sur le marché au cours de l’année écoulée, tout en offrant une plateforme pour inspirer les ambitions futures.

Des distinctions pour les performances et l’excellence

Au total, 24 trophées ont été distribués, répartis en trois grandes catégories : réalisations commerciales, performances et excellence. L’événement, organisé par Hédi Hamdi et Sadri Skander, a été décrit par M. Hamdi comme un « grand moment de convivialité rassembleur ». M. Skander, de son côté, a précisé que cette initiative visait à « récompenser ceux qui ont su transformer les chiffres en victoires ».





Les prix "réalisations commerciales" ont été attribués en se basant sur les données officielles de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT), reflétant les ventes réelles de véhicules. Les trophées liés aux performances et à l’excellence ont quant à eux été décernés sur la base d’un processus de scoring rigoureux, établi par des cabinets spécialisés.

Le cabinet Emrhod Consulting a réalisé une enquête sur le terrain à travers des visites mystères, évaluant les prestations offertes dans les showrooms principaux des concessionnaires automobiles du Grand Tunis.

a réalisé une enquête sur le terrain à travers des visites mystères, évaluant les prestations offertes dans les showrooms principaux des concessionnaires automobiles du Grand Tunis. L’agence Web First Rank a analysé la présence des marques automobiles sur le web et les réseaux sociaux, mesurant leur performance digitale.

a analysé la présence des marques automobiles sur le web et les réseaux sociaux, mesurant leur performance digitale. Enfin, le cabinet MCP (Mena Capital Partners) a évalué le comportement boursier des sociétés cotées, en se basant sur leurs chiffres et réalisations de l’année.

Côté palmarès, et en ce qui concerne la catégorie des réalisations commerciales, douze trophées ont été décernés :

Le Trophée de la marque n°1 de véhicule neuf : Hyundai

Le Trophée de la marque premium n°1 : Mercedes

Le Trophée de la marque électrique n°1 : BYD

Le Trophée de l’exportateur n°1 : Stafim Sa

Le Trophée du concessionnaire n°1 : Stafim Sa

Le Trophée de la marque n°1 en véhicule utilitaire : Isuzu

Le Trophée du modèle le plus vendu : Hyundai i20

Le Trophée du SUV le plus vendu : Toyota RAV4

Le Trophée du véhicule utilitaire léger le plus vendu : Fiat Fiorino

Le Trophée du crossover le plus vendu : Mahindra XUV300

Le Trophée du 4X4 le plus vendu : Suzuki Jimny

Le Trophée du modèle électrique le plus vendu : Volvo EX30

S’agissant de la catégorie des performances, cinq trophées ont été attribués :

Trophée du meilleur showroom : Porsche

Trophée de la meilleure expérience client : Volvo

Trophée de la meilleure marque sur les réseaux sociaux : Wallyscar

Trophée du meilleur site internet : Skoda

Trophée de la meilleure application mobile : Peugeot

Concernant la catégorie excellence, sept trophées ont récompensé des initiatives spécifiques :

Trophée de l’action commerciale de l’année : Chery Tiggo 1X

Trophée de l’action clients de l’année : Land Rover

Trophée de la meilleure performance boursière : Artes

Trophée de l’engagement écologique : Helios Cars – BYD

Trophée de l’engagement RSE : Car Pro – Suzuki

Trophée de l’excellence opérationnelle pour l’action promotionnelle de la Tunisie suite à l’arrivée du Robot Spot : Hyundai

Trophée de l’honneur pour l’ensemble de sa carrière : Ahmed Maher Jaiet

Lancement de "L’Observatoire de l’Automobile"

La cérémonie a également été l’occasion de lancer "L’Observatoire de l’Automobile", une grande enquête réalisée par le cabinet Emrhod Consulting, destinée à sonder un panel représentatif de la population tunisienne dans les villes de Tunis, Sousse et Sfax.

Cette enquête a répondu à plusieurs questions en relation directe avec le secteur auto sous plusieurs aspects. Ainsi, on apprend que 29% des Tunisiens ont déclaré vouloir acheter un véhicule neuf ou d’occasion en 2025. 47% désirent un véhicule thermique, 17% un véhicule hybride rechargeable (sur borne électrique), 14% un véhicule électrique, 7% un véhicule hybride non-rechargeable, avec 15% d’indécis.

S’agissant des principaux critères qui influencent le choix d’achat d’un véhicule, 49% répondent le prix, 47% la consommation de carburant, 33% l’esthétique, 32% l’accessibilité des pièces de rechange et 31% le prix de l’entretien.

En matière de carrosserie, 45% des Tunisiens privilégient les berlines, suivies des SUV (31%), des citadines et compactes (15%) et enfin des coupés/cabriolets (8%).

Autre chose importante, on apprend que 80% des Tunisiens tiennent compte des coûts d’entretien. Idem, le pays d’origine est important pour 75% des sondés.

Concernant les véhicules électriques, 20% des Tunisiens se disent prêts à en acheter un à court terme. Les principaux obstacles pour l’achat de ce type de véhicule demeurent à 49% le coût d’achat élevé, à 45% l’autonomie insuffisante de la batterie, à 40% le manque d’infrastructure de recharge, à 39% le manque de confiance dans la technologie et à 16% le manque d’offres de modèles variés. S’agissant des perspectives, 49% des Tunisiens pensent que les véhicules électriques ne peuvent pas remplacer les véhicules thermiques dans les cinq prochaines années contre 22% qui pensent que oui et 20% qui pensent qu’il y aura un équilibre.

"Les Victoires de l’Automobile" ont démontré, dans une ambiance conviviale et fair-play, la vitalité et la solidarité du secteur. Ce rendez-vous marque le début d’une tradition annuelle, célébrant les succès et ouvrant la voie à des ambitions renouvelées pour le marché automobile tunisien.

