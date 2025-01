Réforme des chèques : la BCT appelle à garantir la disponibilité des nouveaux formats

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a demandé aux banques et à La Poste tunisienne de garantir la disponibilité des nouveaux formats de chèques dans les délais, d'après l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), ce samedi 25 janvier 2025.

M. Nouri a présidé, vendredi 24 janvier 2025, une réunion avec les principaux responsables de La Poste tunisienne, des banques et de la Société interbancaire de télécompensation. Cette réunion a porté sur la mise en œuvre de la loi n° 41 de 2024 sur les chèques, en préparation du lancement, le 2 février 2025, de la plateforme électronique unifiée pour les chèques et de l'entrée en vigueur des nouveaux formats.

Le gouverneur de la BCT a souligné que cette réforme du système des chèques constitue une transformation fondamentale dans le domaine des paiements. Il a ajouté que la plateforme représente un ajout significatif à l'infrastructure de paiement, visant à moderniser et renforcer la sécurité des transactions financières, à améliorer l'accès aux services bancaires et à promouvoir l'inclusion financière.

Selon la même source, Fethi Zouhair Nouri a salué les efforts des acteurs du secteur, qui ont permis d’enregistrer des avancées notables dans la mise en œuvre de ces mesures. Il a insisté sur l’importance de poursuivre le travail et de coordonner les efforts pour respecter les délais et achever la mise en service de la plateforme, dans l’intérêt général et au service de l’économie nationale.

Le gouverneur a également souligné l'importance d'adopter une politique de communication et d’éducation financière efficace, mobilisant tous les moyens disponibles. Les responsables des banques et de La Poste tunisienne ont exprimé leur soutien à ce projet, affirmant leur engagement à fournir les ressources humaines et logistiques nécessaires pour en garantir le succès.

H.K