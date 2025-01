En photos – Cérémonie d'investiture de Donald Trump

Donald Trump a prêté serment, lundi 20 janvier 2025, devant le président de la Cour suprême, John Roberts, en tant que 47e président des États-Unis, marquant ainsi son retour sur la scène politique américaine.

Des dirigeants politiques, d'anciens présidents et des milliardaires influents, dont le conseiller spécial de Donald Trump Elon Musk (X), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) et Mark Zuckerberg (Meta) ont assisté à la cérémonie.

Au cours de sa première journée au pouvoir, Donald Trump devrait signer plus de 200 mesures exécutives. Il s'agit de décrets, qui sont juridiquement contraignants, et d'autres directives présidentielles, comme les proclamations, qui ne le sont généralement pas, rappellent les médias américains.

Durant son discours, Donald Trump dit qu'il a été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur d'antan et s’est présenté comme un sauveur venu du ciel qui résoudra les problèmes de l'Amérique.

« Ma récente élection est un mandat pour renverser complètement et totalement une horrible trahison et toutes ces nombreuses trahisons qui ont eu lieu, et pour rendre au peuple sa foi, sa richesse, sa démocratie et, en fait, sa liberté. À partir de maintenant, le déclin de l'Amérique est terminé », a-t-il déclaré.

