Abir Moussi - Report au 17 février de l'affaire de diffamation

La chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce lundi 20 janvier 2025, de reporter au 17 février prochain l'examen de l'affaire intentée contre Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), indique radio Mosaïque Fm. Ce report vise à permettre à son équipe de défense de consulter le dossier et de préparer les moyens de défense.

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis avait décidé de renvoyer Abir Moussi, en état de liberté, devant la sixième chambre correctionnelle pour être jugée pour des accusations d'atteinte à autrui et de diffamation publique via les réseaux de télécommunication. Ces accusations font suite à une plainte déposée contre elle par l'Organisation pour la défense des sacralités et des croyances.

S.H