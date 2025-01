Le journalisme tunisien en péril : le secteur face à une crise sans précédent

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, a rappelé, lundi 20 janvier 2025, qu’une récente étude a révélé que 80 % des organes de presse en Tunisie sont menacés de fermeture. Il a estimé que le régime de l’auto-entrepreneur pourrait constituer une solution à cette crise, à condition que le contenu des sites web soit de qualité et indépendant de toute influence politique ou économique.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Zied Dabbar a souligné que le SNJT a choisi de s’investir dans ce système afin d’intégrer la profession de journaliste. Il considère ce métier comme une activité créative capable de générer des emplois, notamment par la création de sites web, dans un contexte de crise touchant durement le secteur.

Dans ce cadre, le SNJT a récemment rencontré des représentants des ministères de l’Emploi et des Finances, ainsi que le responsable du projet d’auto-entreprenariat. Ces discussions visent à mettre en œuvre ce projet sur le terrain pour les journalistes. Il a été convenu de simplifier les démarches administratives afin de permettre à un maximum de journalistes indépendants et de diplômés en journalisme de bénéficier de ce régime.

D’autres réunions sont prévues avec des représentants d’autres ministères, en particulier pour traiter la question des cotisations sociales, qui devront être adaptées aux capacités financières des journalistes.

En novembre dernier, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté un amendement relatif au régime de l’auto-entrepreneur, dans le cadre du vote article par article de la Loi de finances 2025. Cette réforme intègre désormais la profession de journaliste dans ce régime.

Le syndicat a néanmoins insisté sur le fait que ces initiatives, bien que nécessaires, ne pourront porter pleinement leurs fruits que si les institutions de l’État s’engagent dans une réflexion stratégique et participative en faveur d’une politique publique des médias.

Il a souligné que cette politique devra rompre avec un système médiatique obsolète et inefficace pour instaurer un modèle garantissant la dignité et l’excellence professionnelle des journalistes, tout en combattant la précarité et la marginalisation qui gangrènent le secteur. Elle devra également assurer la pérennité des entreprises médiatiques, renforcer le respect de la déontologie professionnelle et promouvoir un paysage médiatique indépendant, diversifié et pluraliste, répondant aux besoins réels du peuple tunisien en matière d’accès à une information objective, précise et fiable.

M.B.Z