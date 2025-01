Quarante mille mètres cubes de déchets de construction collectés depuis octobre

Le directeur de l’administration centrale pour le programme national de la propreté et de l'esthétique de l'environnement au ministère de l'Environnement, Hamouda Limam, a déclaré, lundi 20 janvier 2025, que les déchets de construction et de démolition sont au cœur d’une stratégie d’assainissement lancée en octobre dernier.

Il a précisé sur Mosaïque FM que les premières interventions ont été réalisées dans le Grand Tunis, à Ben Arous et à Kairouan, et qu’elles s’étendront, dans une prochaine étape, à Sousse et à Sfax.

Le responsable a souligné que ce programme vise à soutenir les communes ne disposant pas des moyens nécessaires pour gérer les déchets de construction.

« Depuis octobre, nous avons collecté près de quarante mille mètres cubes de déchets. Nous envisageons, par la suite, de valoriser ces déchets. Nous avons déjà une certaine expérience dans ce domaine et comptons sur la sensibilisation et la législation pour endiguer le phénomène. Dans un premier temps, il s'agit de définir des zones de stockage pour ces déchets, avant de passer à leur valorisation. Les citoyens devront eux-mêmes transporter et déposer ces déchets dans les zones de collecte mises à leur disposition par les municipalités », a-t-il conclu.

M.B.Z