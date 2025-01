En désaccord sur Gaza, le parti de Ben Gvir quitte la coalition israélienne au pouvoir

Le parti Force juive du ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, a annoncé dimanche 19 janvier 2025, quitter la coalition au pouvoir en raison d'un désaccord avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, sur l'accord de trêve qu'il a qualifié de « scandaleux », avec le Hamas.

« À la suite de l'approbation de l'accord scandaleux avec le groupe terroriste Hamas [...] les [trois] ministres du parti Force juive ont récemment présenté leurs lettres de démission » et « le parti Force juive n'est plus membre de la coalition », indique un communiqué de la formation de M. Ben Gvir, qui était ministre de la Sécurité nationale.

Cette annonce ne fait pas chuter le gouvernement, qui bénéficie toujours d'une courte majorité au Parlement.

Ben Gvir est un extrémiste notoire prônant des politiques nationalistes et religieuses radicales. Ses discours et actions incendiaires avaient donné le ton. Figure emblématique du gouvernement sioniste, son parti défend des idées telles que l'annexion complète de la Cisjordanie, l'expulsion des Palestiniens jugés déloyaux et une application stricte de la loi juive dans la société israélienne. Des positions qui rejettent également toute solution à deux États et prônent des mesures discriminatoires à l'encontre des minorités non juives, tout en soutenant les colons impliqués dans des violences contre des Palestiniens.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé l'entrée en vigueur dimanche du cessez-le-feu avec près de trois heures de retard par rapport à ce qui était prévu initialement. Les bombes ont continué à pleuvoir sur Gaza jusqu’aux derniers instants.

BN avec AFP