Les causes des feux de forêt : entre nature et activité humaine

Les feux de forêt, bien que souvent spectaculaires, sont aussi extrêmement destructeurs. Comprendre leurs causes est essentiel pour mieux les prévenir. Les incendies peuvent être déclenchés par des phénomènes naturels, comme les éclairs, ou par l’intervention humaine, volontaire ou non. Les éclairs, par exemple, sont une cause naturelle fréquente, surtout dans les régions sujettes aux orages secs, où la pluie n’atteint pas le sol. Lorsqu’un éclair frappe un arbre ou une végétation sèche, il peut provoquer un départ de feu, comme cela a été observé en 2020 lors des incendies en Californie, où des orages secs ont contribué à des feux qui ont ravagé des milliers d’hectares.

La combustion spontanée est une autre cause naturelle, bien que plus rare. Dans des conditions de chaleur intense, des matières organiques comme les feuilles mortes peuvent s’échauffer jusqu’à s’enflammer. Ce phénomène se produit notamment dans des zones riches en tourbe, où la matière organique s’accumule. À cela s’ajoutent des éruptions volcaniques, qui peuvent également déclencher des incendies. En 2018, l’éruption du volcan Kilauea à Hawaï a provoqué des feux dans les forêts environnantes, alimentés par la lave et les cendres brûlantes.

Cependant, la majorité des feux de forêt sont liés aux activités humaines. Les pratiques agricoles, notamment l’utilisation du brûlis pour défricher des terres, sont responsables de nombreux incendies, surtout dans les régions tropicales. En Amazonie, par exemple, la déforestation par brûlis contribue chaque année à d’immenses incendies qui détruisent des milliers d’hectares de forêt primaire. De manière tout aussi alarmante, les imprudences humaines jouent un rôle majeur. Un feu de camp mal éteint, une cigarette jetée dans une zone sèche ou même une bouteille en verre abandonnée, qui agit comme une loupe en concentrant les rayons du soleil, peuvent déclencher un incendie dévastateur. En 2009, l’Australie a connu un des pires incendies de son histoire, surnommé le "Black Saturday". Ce feu, ayant causé la mort de 173 personnes, a été attribué en partie à des imprudences humaines et à des câbles électriques défectueux.

Les infrastructures et équipements sont également en cause. Les lignes électriques, surtout en période de vents forts, peuvent générer des étincelles lorsqu’elles entrent en contact avec la végétation. En 2018, l’incendie de Paradise, toujours en Californie, a été causé par une ligne électrique défectueuse, entraînant la destruction quasi totale de la ville et la mort de 85 personnes. Les machines agricoles et les véhicules utilisés dans les zones boisées peuvent aussi produire des étincelles capables de déclencher un feu, comme ce fut le cas en Espagne en 2022, où un incendie important a été causé par un tracteur en période de sécheresse.

Enfin, les actes criminels ou malveillants ne sont pas rares. Certains incendies sont déclenchés intentionnellement par des pyromanes ou pour des motifs économiques, comme la libération de terres pour l’agriculture ou la construction. L’incendie qui a ravagé la forêt de Gironde, en France, durant l’été 2022, a été en partie attribué à des actes volontaires.

Les facteurs climatiques jouent un rôle aggravant, rendant la végétation particulièrement inflammable lors de vagues de chaleur ou de sécheresses prolongées. Les vents forts, quant à eux, accélèrent la propagation des feux, comme ce fut le cas lors des incendies de Grèce en 2021, où des vents violents ont transformé des départs de feu en une catastrophe incontrôlable.

Ces exemples montrent que les causes des feux de forêt sont multiples et souvent imbriquées. Si les phénomènes naturels en sont responsables dans certains cas, la majorité des incendies pourraient être évités grâce à une meilleure gestion des forêts, une réglementation stricte des activités humaines en zones sensibles et une sensibilisation accrue du public. Les feux de forêt, bien qu’inévitables dans certains contextes, ne doivent pas devenir une fatalité. Préserver ces écosystèmes vitaux nécessite des actions concertées et immédiates pour limiter les risques et leurs conséquences.