Au cours des dernières décennies, la Chine a été un moteur dominant de la croissance économique mondiale. Entre 2008 et 2019, période comprise entre la Grande Crise Financière et la pandémie de Covid, l'économie chinoise a crû à un taux moyen de 8 %, représentant environ un tiers de la croissance mondiale. Depuis lors, une combinaison de facteurs internes a conduit à un ralentissement marqué du rythme de l'expansion économique.

Ces dernières années, le pessimisme concernant la performance de la croissance de la Chine s'est largement répandu, alors que les indicateurs économiques ne répondaient pas aux attentes. Cela a été confirmé par l'Indice de Surprises Économiques de la Chine, qui fournit une mesure formelle de la manière dont les données publiées se comparent aux prévisions. Depuis juin de l'année dernière, l'indice a plongé dans le territoire négatif et a montré que les mauvaises nouvelles prédominaient pendant les 4 mois suivants avant de se redresser depuis la mi-Q4.

Indice de Surprises Économiques de la Chine

(0 : seuil séparant les surprises positives des surprises négatives)

De plus, les inquiétudes ont commencé à croître alors que l'attention se portait sur la correction du marché immobilier, qui semblait incapable de trouver son creux, ainsi que sur la menace croissante des dettes des gouvernements locaux. Dans ce contexte, il y a eu une impatience croissante face à l'approche prudente et incrémentielle du gouvernement pour mettre en œuvre des mesures de relance de l'économie. Les prévisions de consensus de Bloomberg tablaient sur une croissance du PIB de 4,7 % pour 2024. Bien que ce chiffre soit remarquable selon les standards internationaux, il était inférieur de 3,3 points de pourcentage à la moyenne de 8 % enregistrée en Chine entre 2008 et 2019.

Il est peu probable que les taux de croissance reviennent à la moyenne explosive d’avant la pandémie, compte tenu des développements structurels qui orientent l'économie vers une tendance naturelle à la modération de la croissance à long terme. Cependant, plusieurs vents favorables permettent une amélioration de la performance de la croissance cette année. Dans cet article, nous discutons de trois facteurs qui soutiendront la croissance de la Chine en 2025.

Premier facteur : Les indicateurs économiques enregistrent des surprises positives, avec des signaux indiquant que l'élan constructif persistera. L'Indice de Surprises Économiques est confortablement passé dans la zone positive au Q4-2024, grâce à de meilleurs indicateurs que prévu dans les principaux secteurs de production. Les marchés immobiliers ont montré des signes de stabilisation, les baisses des prix et des ventes ayant ralenti, certains indicateurs affichant même une croissance positive. Cela fait suite à l'augmentation des incitations dans le secteur, notamment la relaxation des conditions sur les hypothèques et l'annonce de fonds pour des projets ciblés et des logements pour les familles à revenu faible.

De plus, la forte croissance des ventes de véhicules électriques et d'appareils électroménagers témoigne d'une demande plus forte de consommation de la part des ménages. Plus généralement, l'Indice des Directeurs d'Achat (PMI) manufacturier est également entré dans la zone d'expansion au dernier trimestre de l'année dernière, après cinq mois consécutifs dans la zone négative. L'évolution positive des indicateurs dans divers secteurs suggère que les prévisions actuelles devraient être révisées à la hausse.

Deuxième facteur : Le gouvernement chinois lance une batterie agressive de mesures monétaires et fiscales coordonnées pour stimuler l'économie. Le Politburo, dirigé par le président Xi Jinping, a annoncé qu'il adopterait une politique monétaire « modérément souple » cette année, anticipant une approche qui n’avait pas été adoptée depuis la crise financière mondiale. Concrètement, cela s'est traduit par des attentes de réductions de taux d'intérêt de 40 à 60 points de base (p.b.) par la Banque Populaire de Chine (PBoC), mais cela sera sans aucun doute accompagné d'autres mesures de relance monétaire. Sur le plan fiscal, on s'attend à ce que les décideurs fixent un objectif de déficit budgétaire de 4 % du PIB, le plus large depuis 1994, et plus élevé que les niveaux typiques inférieurs à 3 %.

Taux d'intérêt des politiques des États-Unis et de la Chine

(%, 2018-2025)

Les récentes annonces s'ajoutent à des initiatives précédentes, notamment la recapitalisation des banques d'État, les réductions des taux d'intérêt et des ratios de réserves obligatoires, les dépenses publiques, les mesures de soutien au marché immobilier et aux marchés de capitaux, ainsi qu'un plan de 1,4 trillion USD pour alléger la pression de la dette des gouvernements locaux, parmi beaucoup d'autres. Ces politiques devraient progressivement se répercuter sur la consommation et l'investissement, soutenant la croissance économique cette année.

Troisième facteur : La poursuite des cycles de relâchement monétaire des banques centrales dans les grandes économies avancées contribue à améliorer les conditions extérieures pour la Chine. L'année dernière, alors que l'inflation était maîtrisée, la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale des États-Unis ont abaissé leurs taux de 100 points de base, respectivement. Cette année, les attentes portent sur des réductions supplémentaires de 100 et 75 p.b. En conséquence, les conditions financières mondiales continueront de s'améliorer de manière significative. À mesure que les banques centrales des grandes économies avancées abaissent leurs taux, la liquidité et le crédit se développent. De plus, la PBoC aura davantage de marge pour assouplir sa politique, car des écarts de taux d'intérêt plus faibles réduisent les préoccupations liées aux flux de capitaux quittant la Chine pour rechercher des rendements plus élevés à l'étranger. Ainsi, des conditions financières mondiales plus favorables représentent un facteur supplémentaire pour permettre une politique de relance plus proactive qui stimule la croissance.

À notre avis, en l'absence d'un conflit commercial majeur avec les États-Unis, la croissance économique chinoise sera soutenue par un élan positif, des mesures de relance politiques plus agressives et l'amélioration des conditions financières mondiales, favorisant un taux d'expansion supérieur aux prévisions, proche de 4,8 %.