2024 marque un record de chaleur jamais atteint !

L’année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale, a annoncé, vendredi 10 janvier 2025, l'Observatoire européen Copernicus.

Dans un communiqué, le Service Copernicus pour le changement climatique (C3S) confirme que 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, et la première année civile où la température moyenne mondiale a dépassé de 1,5°C son niveau préindustriel.

« Tous les ensembles de données sur les températures mondiales produites au niveau international montrent que 2024 a été l'année la plus chaude depuis le début des relevés en 1850. L'humanité est en charge de son propre destin, mais la façon dont nous répondons au défi climatique doit être basée sur des preuves. L'avenir est entre nos mains - une action rapide et décisive peut encore modifier la trajectoire de notre climat futur », a affirmé Carlo Buontempo, directeur du C3S.

Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), a quant à elle indiqué : « Chaque année de la dernière décennie est l'une des dix plus chaudes jamais enregistrées. Nous sommes maintenant sur le point de dépasser le niveau de 1,5°C défini dans l'Accord de Paris et la moyenne des deux dernières années est déjà supérieure à ce niveau. Ces températures mondiales élevées, associées à des niveaux records de vapeur d'eau dans l'atmosphère en 2024, ont entraîné des vagues de chaleur et des précipitations abondantes sans précédent, faisant souffrir des millions de personnes ».

Le même document revient sur certains faits marquant pour 2024 :

2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. La température moyenne mondiale de 15,10°C était supérieure de 0,72°C à la moyenne 1991-2020 et de 0,12°C à celle de 2023, l'année précédente la plus chaude jamais enregistrée, selon l'ERA5 (la cinquième génération de réanalyse atmosphérique du climat mondial du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), ndlr). Cela équivaut à 1,60°C au-dessus d'une estimation de la température de 1850-1900 désignée comme le niveau préindustriel.

2024 est la première année civile à dépasser de plus de 1,5 °C le niveau préindustriel.

Chacune des dix dernières années (2015-2024) a été l'une des dix années les plus chaudes jamais enregistrées.

La température moyenne mondiale mensuelle a dépassé de 1,5°C les niveaux préindustriels pendant onze mois de l'année. Si l'on remonte plus loin, tous les mois depuis juillet 2023, à l'exception de juillet 2024, ont dépassé le niveau de 1,5°C.

Un nouveau record de température moyenne journalière a été atteint le 22 juillet 2024, à 17,16°C.

2024 a été l'année la plus chaude pour toutes les régions continentales, à l'exception de l'Antarctique et de l'Australasie, ainsi que pour des parties importantes de l'océan, en particulier l'océan Atlantique Nord, l'océan Indien et l'océan Pacifique occidental.

L'année 2024 a connu trois saisons avec un record de température chaude pour la période correspondante de l'année : l'hiver boréal (décembre 2023-février 2024), le printemps boréal (mars-mai) et l'été boréal (juin-août), avec respectivement 0,78°C, 0,68°C et 0,69°C de plus que la moyenne 1991-2020.

Chaque mois de janvier à juin 2024 a été plus chaud que le mois correspondant de n'importe quelle année précédente enregistrée. Chaque mois de juillet à décembre, à l'exception du mois d'août, a été le deuxième mois le plus chaud, après 2023, pour cette période de l'année. Le mois d'août 2024 a été, à égalité avec le mois d'août 2023, le plus chaud jamais enregistré.

D’après communiqué