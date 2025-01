Préavis de grève dans le secteur privé de la santé : Hichem Boughanmi s'en prend aux cliniques privées

Hichem Boughanmi, membre de la Fédération nationale de la santé et secrétaire général du syndicat des agents des pharmacies, a annoncé qu'un avis de grève a été communiqué aux autorités concernées. Cette grève se déroulera le 23 janvier 2025.

Lors de son intervention le 10 janvier 2025 dans l'émission "Sbeh El Ward" de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Hichem Boughanmi a précisé que cette grève concernerait les établissements médicaux privés, les cliniques de dialyse, les pharmacies ainsi que les distributeurs de médicaments. Toutefois, les services d'urgence seront maintenus.

Le responsable syndical a expliqué que les employés des secteurs public et privé ont tous bénéficié d'augmentations salariales pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'exception des travailleurs des secteurs concernés par la grève du 23 janvier 2025. Selon lui, la dernière augmentation remonte à 2018, et les chambres professionnelles seraient responsables du blocage des augmentations.

Hichem Boughanmi a souligné que les cliniques privées et les cliniques de dialyse invoquaient de faibles revenus, ce qui justifierait, selon elles, l'impossibilité d'octroyer des augmentations salariales. Il a précisé que les travailleurs réclamaient des augmentations déjà mises en place lors des années précédentes.

Il a, également, accusé la majorité des cliniques privés de ne pas respecter les cahiers des charges au sujet des exigences en ressources humaines. Il a assuré que les infirmiers choisissaient de partir à l'étranger en raison des faibles rémunérations dans le secteur privé. Il a évoqué des revenus enregistrés par les cliniques en millions de dinars contre des rémunérations en millimes.

S.G