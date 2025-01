Zouhair Maghzaoui fait son comeback sur la scène politique

Après une disparition de plus de deux mois, le secrétaire général du mouvement Echaâb et candidat à la présidentielle de 2024, Zouhair Maghzaoui a, enfin, décidé de faire son comeback sur les devants de la scène politique.

Depuis l'annonce des sondages à la sortie des urnes le 6 octobre 2024, Zouhair Maghzaoui s'est fait discret et semble avoir décidé de ne plus faire d'interview et de ne pas s'exprimer au sujet de l'actualité.

Selon son camarade Abderrazek Aouidet, l'ancien candidat à la présidentielle aurait décidé de se retirer de la scène médiatique afin d'entamer une période d'observation et de méditation.

Cette phase semble avoir pris fin puisque le mouvement Echaâb vient d'annoncer la tenue d'une conférence portant sur la situation dans le monde arabe sous la tutelle de M. Maghzaoui. Cette conférence se déroulera le samedi 11 janvier 2025 au siège du parti à partir de 10 heures.

S.G