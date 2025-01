Conseil des régions et des districts : formations prévues pour les plans de développement 2026-2030

Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a présidé ce 25 décembre 2024 une réunion du comité des présidents et des représentants des districts.

Lors de cette rencontre, Imed Derbali a exhorté les élus à renforcer leur rôle de contrôle, notamment en adressant des questions aux membres du gouvernement. Les participants ont également convenu d’organiser des sessions de formation axées sur les plans de développement 2026-2030, en s’appuyant sur l’analyse des plans 2016-2020, tout en intégrant de nouvelles idées pour répondre aux attentes des citoyens.

Il a été décidé que chaque commission devra élaborer un programme détaillé pour ses futurs travaux. Le comité a aussi proposé d’organiser prochainement une réunion d’évaluation des activités du conseil.

Par ailleurs, le président a souligné l’importance de la coopération entre le Conseil national des régions et des districts et les conseils régionaux, locaux et de districts.

