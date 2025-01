Terrorisme : trois condamnations à mort pour les assassins des militaires du Mont Chaâmbi

Imprimer

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a condamné trois membres de la cellule “Ajnad Al Khilafa” pour leur implication dans l’assassinat de militaires au Mont Chaâmbi. Les peines prononcées incluent la peine de mort par pendaison et deux peines d'emprisonnement à perpétuité, a annoncé aujourd'hui mercredi 25 décembre 2024 Mosaïque Fm citant des sources proches du dossier.

Raed Touati, également impliqué dans l’évasion de la prison de Mornaguia, Oussama Khazri et Yassine Kanouni, sont accusés d'avoir participé au massacre des soldats au Mont Chaâmbi, ainsi qu’à la fabrication et à l’installation d’explosifs ciblant des véhicules militaires et de sécurité.

Raed Touati et Yassine Kanouni ont été condamnés à seize ans de prison, deux peines de perpétuité et à la peine de mort par pendaison. Oussama Khazri, considéré comme particulièrement dangereux, a écopé de 26 ans de prison, deux peines de perpétuité et la peine de mort.

Pour rappel, le 29 juillet 2013, pendant le mois de Ramadan et peu après l’assassinat du député Mohamed Brahmi, un groupe de militaires a été pris dans une embuscade orchestrée par des terroristes. Le camion transportant les soldats a été mitraillé, faisant huit morts parmi les militaires, dont certains ont été égorgés.

M.B.Z