Ridha Chkoundali : la loi des chèques est une tempête législative dans un verre d\'eau

Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali, est intervenu mercredi 25 décembre 2024 sur les ondes de Jawhara FM au sujet de la loi relative aux chèques et de son entrée en vigueur en 2025.

« En Tunisie, nous ne disposons pas de lois préventives, mais uniquement de lois répressives », a déclaré l'invité de Hatem Ben Amara. Il a précisé que cette loi n'est qu'une "tempête législative dans un verre d'eau" et que les banques refusent de faire des efforts dans le cadre de la législation sur les chèques, car elles en tirent des profits colossaux.

« En France, lorsque vous souhaitez acquérir une voiture, les banques accordent facilement des prêts. En Tunisie, en revanche, obtenir un prêt bancaire est extrêmement difficile », a expliqué Ridha Chkoundali, en rappelant que le pouvoir d'achat des Tunisiens est au plus bas.

« Il existe une véritable crise de confiance entre les citoyens et les banques », a-t-il ajouté lors de son intervention dans l'émission Sbeh El Ward. Il a expliqué que les réformes ne peuvent aboutir dans un climat dépourvu de confiance entre les citoyens et les institutions. « Le chèque est utilisé comme un moyen de paiement différé et non comme un moyen de paiement immédiat », a poursuivi M. Chkoundali, en soulignant que cet outil facilite l'activité de consommation, laquelle est intrinsèquement liée à la consommation globale.

Par ailleurs, il a critiqué les projections économiques des autorités : « Pour 2025, elles ont fixé un taux de croissance à 3,6 %, mais en bloquant les commerces, cet objectif devient irréalisable », a-t-il déclaré. Ridha Chkoundali a également rappelé que la classe moyenne est déjà fortement impactée par la Loi de finances et que la nouvelle loi sur les chèques risque d'aggraver davantage la situation.

H.K