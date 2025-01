Phosphates de Gafsa : grève maintenue pour les 25 et 26 décembre 2024

La Fédération générale des mines, affiliée à l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), a confirmé le maintien de la grève prévue par les agents de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) pour les 25 et 26 décembre 2024.

Dans un communiqué publié le 24 décembre 2024 par Echaab News, organe médiatique de la centrale syndicale, la Fédération générale des mines a annoncé l'échec des réunions de négociation tenues les 20 et 23 décembre 2024, en présence de représentants de la CPG, de la présidence du gouvernement et du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines.

La fédération a dénoncé le refus des représentants du pouvoir exécutif de répondre aux revendications des syndicalistes. Selon le communiqué, la direction de la CPG a refusé de verser aux agents la prime de productivité de l'année 2019 et d'intégrer les augmentations salariales aux salaires de base. Elle accuse également le ministère et la direction de l'entreprise de manœuvres visant à mettre un terme aux négociations sur d'autres revendications. Ces derniers auraient, de manière unilatérale, décidé de ne pas respecter l'accord relatif à la prime de productivité de 2019.

S.G