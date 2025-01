Sami Tahri sur la crise de l’UGTT : la machine de l’Union fonctionne malgré tout

Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a reconnu, lors d'une déclaration faite à l'occasion de l'ouverture d'une conférence dédiée aux défis constitutionnels du secteur privé, le mardi 24 décembre 2024, l'existence d'une crise interne au sein de l'UGTT qu'il est impératif de surmonter rapidement pour faire face aux changements.

M. Tahri a précisé, au cours de cette conférence, que « l'organisation a la capacité de surmonter les crises et est plus grande que tous les individus ». Il a également affirmé : « La crise ne doit pas affecter le travail syndical », en soulignant que « les conférences sectorielles et la conférence constitutionnelle prouvent la continuité des activités et que la machine de l'Union fonctionne malgré les divergences. »

Il convient de rappeler que l'UGTT traverse une crise sans précédent, marquée par des divergences internes profondes.

H.K