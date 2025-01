« Saudia » célèbre la victoire du Royaume dans la course à organiser la Coupe du Monde 2034 avec des expériences exceptionnelles à bord de ses vols

Imprimer

Les lignes saoudiennes ont célébré la victoire historique du Royaume dans la course à organiser la Coupe du Monde 2034 en offrant des expériences uniques et mémorables à bord de plus de 30 vols, créant une ambiance de joie inoubliable pour ses passagers.

Dans une initiative sans précédent, les pilotes des avions de Saudi Airlines ont annoncé la nouvelle réjouissante en personne aux passagers pendant le vol, en transmettant l’annonce historique directement depuis le cockpit, rendant ainsi ce moment exceptionnel et émouvant.

Certains vols ont célébré cet événement par des lumières vertes éclatantes, tandis que les écrans de divertissement diffusaient des images du drapeau saoudien accompagnées de la célèbre chanson "Foug Ham As-Sahab" du grand artiste Mohammed Abdu, renforçant ainsi les sentiments de fierté nationale et d'unité parmi les passagers. Lors de certains vols, les passagers ont également reçu des billets commémoratifs spéciaux, des autocollants et des petits drapeaux pour marquer cette occasion spéciale.

Lors d'un vol spécial de Jeddah à Dubaï, une récompense exclusive de 34% d'avantages de miles a été offerte aux passagers, amplifiant ainsi l'ambiance festive et apportant une touche de reconnaissance particulière aux passagers qui ont fait partie de cet événement historique dans le parcours du Royaume vers l'organisation de la Coupe du Monde 2034.