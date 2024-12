JCC 2024 : "les enfants rouges" remporte le Tanit d'or

Le palmarès complet de la compétition officielle des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) tenues du 14 au 21 décembre 2024, a été dévoilé, samedi 21 décembre 2024, au cours d’une cérémonie organisée au Théâtre de l’opéra à la Cité de la culture à Tunis.





Ainsi, le grand prix de cette 35e édition a été attribué au long métrage de fiction "Les enfants rouges" de Lotfi Achour, devenant ainsi le 10e film tunisien à remporter le Tanit d'Or des JCC depuis leur création en 1966. Il est également lauréat du prix du public attribué ex aequo avec le film syrien "Salma" de Joud Said.





Le grand prix des JCC est décerné à la meilleure œuvre de la compétition des longs métrages de fiction. La Tunisie succède à la Tanzanie gagnante du Grand prix en 2022, pour "Les Révoltés (Vuta N’Kuvute) d’Amil Shivji, et l'Egypte en 2021 pour "Feathers" d'Omar Zohairy.





Dans la même compétition, le film "To a land Unknown" du réalisateur palestino-danois Mehdi Fleifel a remporté le Tanit d'argent tandis que le Tanit de Bronze a été attribué à "Demba" du réalisateur sénégalais Mamadou Dia. Le cinéma tunisien a également eu quatre autres prix dont trois Tanits dans la compétition documentaire.





Le court métrage "Les derniers jours avec Eliane" de Mehdi Hajri a eu un Tanit d'or. Le long métrage "Matula" d’Abdallah Yahia et le court métrage "Bord à bord" de Sahar El Euchi sont respectivement lauréats d'un Tanit de Bronze.





"Aicha" long métrage de fiction de Mehdi Barsaoui a remporté le prix du meilleur montage, attribué à Camille Toubkisla, monteuse française.









Palmarès complet de la compétition officielle des JCC 2024:





Compétition des films de fiction





Longs-métrages:

- Tanit d’Or: "Les enfants Rouges" de Lotfi Achour, Tunisie

- Tanit d’Argent: «To a land Unknown" de Mahdi Fleifel, Palestine

- Tanit de Bronze: «Demba" de Mamadou Dia, Sénégal

- Mention spéciale du jury: "Rambo. Mr. for Haven Seeking" de Khaled Mansour, Egypte

- Prix du public (ex aequo) : "Les enfants Rouges" de Lotfi Achour, Tunisie & "Salma" de Joud Said, Syrie





Courts-métrages :

⦁ Tanit d’Or : "Nothing happen after that" d'Ibrahim Omar, Soudan

⦁ Tanit d’Argent : "Better than earth" de Sherif Elbendary, Egypte

⦁ Tanit de Bronze : "Bord à bord" de Sahar El Euchi, Tunisie

⦁Prix du public: "In the waiting room" de Moatasem Taha, Palestine





Compétition des films documentaires





Longs métrages

⦁ Tanit d’Or : "A fidai film" de Kamal Aljafari, Palestine

⦁ Tanit d’Argent : "Tongo SAA/ Rising Up at Night" de Nelson Makengo, RDCongo

⦁ Tanit de Bronze : "Matilla" d’Abdallah Yahia, Tunisie

⦁ Mention spéciale du jury: "Ndar : Saga Waalo" d'Ousmane William Mbaye (Sénégal)





Courts métrages

⦁ Tanit d’Or : "Les derniers jours avec Eliane » de Mehdi Hajri, Tunisie

⦁ Tanit d’Argent : "Fariha" de Badr Yousef, Yémen

⦁ Tanit de Bronze : "Unyagoni Bahati's sex education journey" de Saitabao Kaiyare, Kenya





Compétition première œuvre, prix Tahar Cheriaa

- Prix TV 5 Monde: Hanami" de Denise Fernandes, Cap-Vert





« Ciné promesse »

⦁ » Une malédiction » de Bothayna Aloulou, Tunisie





Compétition nationale (Tunisie) :

⦁Prix du meilleur long métrage de fiction : « Le pont » de Walid Mattar

⦁Prix du meilleur court métrage : "Le sentier de Aïcha » de Selma Hobbi

⦁Prix du meilleur long métrage documentaire : «La couleur du phosphate» de Ridha Tlili





Palmarès artistique:

⦁ Prix d'interprétation masculine: Sammy Lechea pour son rôle dans "The vanishing" de Karim Moussaoui, Algérie

⦁ Prix d'interprétation féminine: Sulef Fawakherji pour son rôle dans "Salma" de Joud Said, Syrie

⦁ Prix du meilleur scénario : Bode Asiyanbi pour "L'homme est mort" d’Awam Ampa, Nigeria

⦁ Prix de la meilleure musique : Hany Adel pour "Arze"de Mira Shaib, Liban

⦁ Prix de la meilleure photographie : Mostafa El Kashef pour "The village next to paradise" de Mo Harawe, Somalie

⦁ Prix du meilleur montage : Camille Toubkis pour "Aicha" de Mehdi Barsaoui, Tunisie





S.H