Arab University Ranking : les universités d'El Manar et de Sfax à la 10e et 11e places

Selon l'Arab University Ranking pour l'année 2024, l'Université de Tunis El Manar est la 10e meilleure université du monde arabe. Elle est suivie par l'Université de Sfax. Quant à l'Université de Monastir, elle occupe la 17e place et celle de Sousse arrive à la 37e place. Par la suite, nous trouvons l'Université de Tunis à la 116e place et celle de Jendouba à la 123e place.

Pour ce qui est des trois premières universités du classement, il s'agit de celle du roi Abdullah de la science et de la technologie, du roi Fahd de pétrole et de minéraux et du roi Saud. Ces trois universités se trouvent en Arabie Saoudite.

Il est à noter que ce classement porte sur plus de vingt universités réparties dans seize pays arabes.

De l'autre côté du classement, se trouvent trois universités algériennes. Il s'agit de celle de Mohamed Boudiaf d'Oran de la science et de la technologie, de Souk Ahras et Ziane Achour de Djelfa.

S.G