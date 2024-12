Après avoir culminé à 5,6 % par an il y a plus de 30 mois, en juin 2022, l’inflation américaine est progressivement revenue ces derniers mois à un niveau proche de l’objectif de 2 %. Il s’agit d’un accomplissement majeur pour la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a justifié le début du cycle d’assouplissement en septembre de cette année, lorsque les premières réductions des taux d’intérêt ont été décidées pour la première fois depuis le début de la pandémie en 2020.

Malgré ce succès et les progrès réalisés pour maîtriser l’inflation, les inquiétudes concernant les prix à la consommation aux États-Unis restent une priorité pour les investisseurs. Ces dernières semaines, des chiffres d’inflation supérieurs aux prévisions et une “victoire républicaine” avec une présidence Trump et une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants ont mis en lumière les risques liés aux perspectives inflationnistes. Plus important encore, l’indice clé pour la Fed, l’inflation du PCE (dépenses de consommation personnelles) de base, qui exclut les prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, reste au-dessus de la cible. On craint que le “dernier kilomètre” de l’inflation ne soit pas aussi simple que prévu, et que la politique “America First 2.0” soit inflationniste en raison de l’expansion budgétaire et des hausses de tarifs sur les produits importés.





Inflation PCE de base

(%, croissance annuelle, 2019-2024)

En réalité, le potentiel d’une inflation plus élevée a déjà provoqué un ajustement significatif des attentes concernant l’ampleur et le rythme de l’assouplissement monétaire par la Fed pour 2025. En quelques semaines, les investisseurs sur les marchés obligataires ont réduit leurs prévisions de baisse des taux de 150 points de base à seulement 50 points de base, suggérant que le taux des fonds fédéraux devrait terminer l’année prochaine à 4 %, au lieu de 3 %.

Cependant, malgré toutes les préoccupations et les chocs potentiels auxquels les prix américains sont vulnérables, nous estimons que les perspectives d’inflation aux États-Unis sont positives, c’est-à-dire qu’elles devraient progressivement revenir à l’objectif de 2 % en l’absence d’événements géopolitiques majeurs ou de rupture de politique aux États-Unis. Trois principaux facteurs soutiennent cette vision.

Premièrement, l’économie américaine a déjà connu un ajustement significatif ces derniers trimestres, ce qui a permis de réduire les tensions entre l’offre et la demande qui faisaient grimper les prix. L’utilisation des capacités aux États-Unis, mesurée en termes de situation du marché du travail et de l’activité industrielle, indique que l’économie américaine n’est plus en surchauffe. Autrement dit, il existe une offre suffisante de main-d’œuvre pour les postes vacants, tandis que l’activité industrielle est en deçà de sa tendance à long terme. Le marché du travail, qui a atteint son point de tension maximale début 2023 avec un taux de chômage bien en dessous de l’équilibre à 3,4 %, s’est pleinement ajusté et se situe désormais à un niveau normalisé avec un taux de chômage de 4,1 % en octobre 2024. Ces conditions soutiennent une réduction progressive des pressions sur les prix..

Estimation de l’utilisation des capacités aux États-Unis

(% écart par rapport aux capacités estimées, 2012-2024)

Deuxièmement, la baisse de l’inflation dans le secteur du logement deviendra un facteur clé de la réduction de l’inflation globale au cours des prochains trimestres. Le logement représente environ 15 % de l’indice PCE et inclut soit le loyer, soit, pour les propriétaires, ce qu’il en coûterait de louer un logement équivalent sur le marché actuel. L’inflation dans le secteur du logement a atteint un sommet de 8,2 % en avril 2023, bien après le pic de l’inflation globale, ce qui reflète la “rigidité” des prix, car les contrats sont souvent basés sur des baux annuels. Par conséquent, les prix réagissent plus lentement et avec un effet de décalage aux changements macroéconomiques. Depuis mi-2023, l’inflation du logement a diminué régulièrement pour atteindre moins de 5 %. Les indices de marché des loyers nouvellement contractés, qui anticipent les tendances des statistiques traditionnelles, montrent que l’inflation des loyers est désormais inférieure aux niveaux d’avant la pandémie. Cela indique que le logement continuera à décélérer en 2025, aidant ainsi à faire baisser l’inflation globale.

Troisièmement, les préoccupations concernant le caractère inflationniste de la politique “America First 2.0” sont souvent exagérées. La nouvelle administration Trump commencerait dans un environnement national et international très différent de celui de 2016, avec une marge pour un stimulus budgétaire de grande ampleur beaucoup plus limitée. Le déficit fiscal américain s’est déjà considérablement creusé, passant de 3 % du PIB en 2016 à 6 % en 2024, tandis que le ratio dette/PIB est passé de moins de 100 % à près de 125 % au cours de la même période. Le futur secrétaire au Trésor, Scott Bessent, considéré comme un “faucon” budgétaire, a déjà exprimé son intention de “normaliser” le déficit pour le ramener à 3 % d’ici la fin de l’administration. Autrement dit, les conditions budgétaires devraient se resserrer plutôt que s’assouplir, ce qui contribuerait à modérer les pressions sur les prix, malgré les effets des tarifs douaniers et des politiques migratoires qui ne sont pas encore pleinement formalisées.

En résumé, nous prévoyons une modération de l’inflation aux États-Unis au cours de l’année prochaine, soutenue par la normalisation de l’utilisation des capacités, l’ajustement des coûts du logement et le potentiel d’une consolidation budgétaire sous Trump 2.0 avec Bessent comme secrétaire au Trésor.