Ouverture des premiers Adidas Stores en Tunisie

Les tous premiers Adidas Stores en Tunisie ouvriront leurs portes ce samedi 21 décembre reflétant le dynamisme de la marque et son engagement envers ses fans et athlètes tunisiens.

Ces ouvertures auront lieu au Centre Commercial «Tunisia Mall» les berges du Lac et au «Mall of Sousse» et offriront aux passionnés de sport et de mode une expérience shopping inédite dans l’univers immersif de la marque aux trois bandes.

Les magasins proposeront les dernières collections de vêtements et de chaussures Adidas pour Hommes, Femmes et Enfants.

Que vous soyez à la recherche d’un équipement performant pour le sport ou d’une tenue casual pour un style urbain, vous trouverez ce dont vous avez besoin parmi les gammes iconiques :

• Performance : des collections dédiées aux sportifs et athlètes, alliant technologies avancées et confort optimal pour repousser leurs limites, que ce soit en running, training ou football.

• Originals : pour les amateurs de streetwear, les collections Originals apportent un style tendance avec des pièces incontournables et des collaborations exclusives.

• Adidas Kids : une gamme spécialement conçue pour les enfants, combinant confort, style et durabilité, idéale pour accompagner les plus jeunes dans leurs aventures quotidiennes.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour venir découvrir en exclusivité ces nouveaux espaces où le sport et la mode se rencontrent dans une ambiance vibrante et inspirante et pour profiter d’une remise de 20% le jour de l’ouverture !