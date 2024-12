Ooredoo Tunisie obtient la licence 5G : une avancée majeure pour la transformation numérique de la Tunisie

Ooredoo Tunisie, leader du marché des télécommunications en Tunisie a signé officiellement l’accord de licence pour le déploiement des services 5G en Tunisie, marquant ainsi un tournant décisif dans l’évolution numérique de la Tunisie. La cérémonie, tenue au siège du gouvernement à la Kasbah, s’est déroulée sous la présidence du chef du Gouvernement, Kamel Madouri, en présence du ministre des Technologies de la communication Sofien Hemissi et Samir Abdelhafidh, ministre de l'Économie et de la Planification et du Directeur Général de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al-Khater.

Cette étape historique reflète la volonté de Ooredoo d’introduire prochainement la technologie 5G en Tunisie. Grâce à des vitesses ultra-rapides, une fiabilité accrue et des solutions innovantes, cette avancée promet de transformer les usages numériques des particuliers, des entreprises et des différents secteurs économiques du pays.

Lors de son intervention, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Avec l’obtention de cette licence, nous réaffirmons notre position de leader et notre engagement absolu envers la transformation numérique en Tunisie. La 5G ouvrira de nouvelles perspectives d’innovation et de progrès pour nos clients et pour l’ensemble du pays. Nous sommes impatients de lancer ces services et de contribuer à un avenir numérique inclusif et prospère. »

Le ministre des Technologies de la communication, Sofien Hemissi, quant à lui, a souligné l’importance de cette avancée notable :« Le déploiement de la 5G représente un véritable bond en avant pour l’économie numérique tunisienne. Ce succès est le fruit d’une collaboration étroite entre les secteurs public et privé pour préparer la Tunisie à relever les défis d’un monde de plus en plus connecté. »

Ooredoo Tunisie a investi massivement dans l’adaptation de son infrastructure, garantissant un lancement fluide et efficace des services 5G. Cette démarche renforce sa position de précurseur dans le domaine des télécommunications et son rôle clé dans l’accompagnement des ambitions technologiques de la Tunisie.

Le lancement des services 5G est imminent et offrira aux utilisateurs une connectivité de pointe, tout en consolidant le rôle de Ooredoo en tant que partenaire stratégique de la transformation numérique du pays.