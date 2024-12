Chiheb Mosbah : nous entamerons une grève si le ministère de l'Éducation ne respecte pas ses promesses

Le membre de la coordination des enseignants suppléants, Chiheb Mosbah a évoqué la possibilité de faire grève et de boycotter le travail en cas de non-respect par le ministère de l'Éducation de ses promesses.

Dans une déclaration accordée le 30 novembre 2024 à Mosaïque Fm, Chiheb Mosbah a indiqué que les enseignants suppléants exigent leur recrutement conformément à ce qui a été annoncé par le ministère à la date du 7 juin 2024. Le ministère avait expliqué que le recrutement aura lieu après l'entame d'un processus d'étude et de vérification des dossiers des personnes concernées. Selon le membre de la coordination, le ministère a reçu un rapport détaillé à la date du 2 septembre 2024, mais n'a toujours pas pris les mesures nécessaires.

Chiheb Mosbah a, aussi, appelé à la publication du décret d'application portant régularisation de la situation de 1.228 animateurs et surveillants et la concrétisation des instructions émanant le 17 décembre 2023 du président de la République, Kaïs Saïed et portant sur la régularisation de la situation des surveillants.

Chiheb Mosbah a évoqué des divergences entre les déclarations du ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri et la réalité. Il a démenti l'existence d'avancées à ce sujet contrairement à ce qui a été affirmé par le ministre lors de la plénière du 19 novembre 2024.

Par ailleurs, selon Mosaïque Fm, les enseignants suppléants ont refusé de signer les contrats proposés par le ministère considérant qu'il s'agit d'une forme d'emploi précaire.

S.G