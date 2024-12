Les Inno'preneurs Days 2024 - Les transitions écologique, technologique et entrepreneuriale : l’urgence de s’adapter aux mutations !

Après le succès engrangé par les deux éditions précédentes, les IPDAYS, le rendez-vous incontournable des entrepreneurs en quête de transformation et d’innovation, reviennent encore cette année avec un thème d'une extrême importance: la transition.





Ce thème inclut à la fois la transition écologique, nécessaire pour préserver nos ressources et lutter contre les changements climatiques, la transition technologique, qui accélère l'innovation et la transformation des entreprises et la transition entrepreneuriale qui met en lumière les compétences et les mentalités nécessaires pour que les entrepreneurs deviennent des agents de changement.

C'est conscient de l'importance de ce thème à l'heure où les défis environnementaux, technologiques et économiques s'entremêlent, que les Inno’preneurs Days 2024 ont organisé les 28 et 29 novembre 2024 à Hammamet, cette manifestation avec pour ambition d’attirer l’attention des entrepreneurs, des institutions et des individus sur l’urgence de s’adapter aux mutations rapides dans des secteurs-clés. A savoir la durabilité environnementale, la lutte contre les changements climatiques, l’intelligence artificielle, l’innovation, les technologies de pointe…

Une approche inclusive et responsable

En croisant les enjeux de transition écologique, technologique et entrepreneuriale avec une analyse de genre, les IPDAYS 2024 visent à promouvoir une inclusion véritablement globale.

La transition, au-delà d’un simple changement, symbolise une mutation profonde vers des pratiques répondant aux impératifs de durabilité, d'inclusion et d'innovation, tout en permettant une collaboration fructueuse entre les acteurs publics, privés et la société civile.

Des secteurs clés comme l'économie verte et bleue, l'économie circulaire, la DeepTech et l’IA se trouvent au cœur de cette transformation et redéfinissent nos façons de produire, de consommer et d’interagir, tout en relevant les grands défis de notre époque.

Formations, panels et ateliers

Ces journées ont réuni un grand nombre d'experts autour des trois transitions majeures : écologique, technologique et entrepreneuriale.

-La transition écologique: Face à la gravité des impacts climatiques sur nos ressources, nos modes de vie et nos entreprises, la transition écologique est essentielle. Aujourd’hui plus que jamais, il est crucial de trouver des solutions innovantes. Cette transition repose sur l'économie verte, circulaire et durable, favorisant des pratiques respectueuses de l’environnement tout en soutenant la croissance économique.

-La transition technologique: en tant que catalyseurs de changement, l'IA et les DeepTech offrent des solutions puissantes pour résoudre des défis complexes de durabilité, d'efficacité et d’inclusion. Ces innovations peuvent permettre de réinventer les processus économiques tout en renforçant l’impact social et environnemental des entreprises, qu’elles soient grandes ou petites.

-La transition entrepreneuriale: celle-ci met en lumière les compétences et les mentalités nécessaires pour que les entrepreneurs deviennent des agents de changement dans ce nouveau paradigme. Ces acteurs majeurs de la transition devraient, à travers des initiatives innovantes, être capables de passer des concepts théoriques aux actions concrètes.

Des programmes de formations, panels et ateliers ont été animés par de nombreux experts. Retenons des formations sur le pilotage des finances de l'entreprise vers le succès, la transition durable pour les Petites Entreprises, comment comprendre et réduire son empreinte carbone. Des ateliers sur la transition écologique et RSE, le management, l’impact des technologies immersives sur les comportements des consommateurs…Sans compter les masterclass sur l’intelligence artificielle, les enjeux de la décarbonation…

En s’inscrivent dans une dynamique de transformation profonde et en intégrant l’innovation, l’inclusion et la durabilité, ces journées ont permis aux participants d'acquérir des compétences et outils pratiques pour naviguer dans ces mutations, de créer des réseaux solides avec des experts, entrepreneurs et investisseurs, de clarifier leur vision de la transition et identifier des stratégies concrètes pour contribuer à un avenir inclusif et plus durable.

En définitive, les IPDAYS 2024 ont pu offrir aux participants des perspectives concrètes sur la manière de s'engager activement dans cette transition, en combinant écologie, technologie et entrepreneuriat, avec pour objectif ultime de contribuer à construire ensemble un avenir prospère et résilient.