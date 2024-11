Sélection des 25 règles que tout le monde devrait connaître et adopter

1 – Quand vous invitez quelqu’un au restaurant, il va de soi que vous vous occupiez de l’addition. Par contre, si vous proposez une sortie en groupe, chacun paiera pour soi.

2 – Vous ne devez jamais vous présenter chez quelqu’un sans l’appeler au préalable, au risque de le retrouver en pyjama ou en tenue de bain.

3 – Ne placez jamais votre téléphone portable sur la table, en présence d’une autre personne. Vérifier votre fil d’actualité sur Facebook alors qu’elle vous parle est un signe d’ennui et de manque d’intérêt.

4 – Ne demandez jamais à une femme de vous accompagner en rendez-vous galant si vous avez prévu de passer des appels téléphoniques ou d’envoyer des messages, pendant toute la soirée.

5 – Un homme ne doit jamais porter le sac à main d’une femme. Par contre, il peut lui prendre son manteau et le placer aux vestiaires.

6 – Si vous marchez avec quelqu’un, qu’il soit ami, collègue ou membre de la famille, et qu’il salue une connaissance, vous devez faire de même.

8 – Veillez à ce que vos chaussures soient toujours propres et inodores.

9 – Un homme doit toujours faire preuve de respect envers les femmes et inversement

10 – Si vous êtes offensé par les paroles ou le comportement d’un individu, ne vous rabaissez pas en faisant de même ou en élevant la voix. Gardez votre sang froid, souriez et changez de sujet sinon quittez les lieux.

11 – Un homme aux bonnes manières marche toujours du côté gauche de sa compagne. Exception faite des militaires, car ils saluent de la main droite.

12 – Pour les automobilistes, asperger les piétons avec l’eau agglutinée sur la chaussée est une très mauvaise chose à faire.

13 – Il est préférable de ne pas aborder ces 9 sujets en public : la fortune, l’âge, la religion, les conflits familiaux, les relations extra-conjugales, les problèmes médicaux, les cadeaux reçus, l’honneur et le déshonneur.

14 – Aucune femme ne doit être touchée sans sa permission. Lui prendre la main, la toucher ou la caresser sans qu’elle vous l’accorde est strictement interdit.

15 – Si on essaye d’attirer votre attention de manière primitive, en utilisant par exemple, l’expression « Hé, vous ! », ignorez cet appel.

16 – Quand il s’agit de mettre du parfum, il faut le faire avec modération. Donc, si vous arrivez toujours à le sentir après 2 ou 3 heures, soyez sûr que ceux autour de vous en ont la nausée.

17 – Un homme ne peut fumer devant une femme que si elle le lui permet.

18 – Quand vous entrez dans une pièce, il est important de saluer les personnes qui y sont présentes. Si vous êtes d’un niveau hiérarchique supérieur, c’est à vous d’initier la poignée de main.

19 – La confidentialité de la correspondance doit toujours être respectée. Personne n’a donc le droit de lire vos lettres, mails ou messages, même si ce sont vos parents ou votre partenaire.

20 – Votre aspect vestimentaire doit toujours convenir au cadre dans lequel vous vous trouvez. Privilégiez donc les tenues sobres et élégantes dans un cadre professionnel, et optez pour des vêtements plus décontractés pour une promenade en weekend ou une sortie entre amis.

21 – Au cas où vous avez été amené à vous excuser d’une parole ou d’un geste déplacé, et que vous avez été pardonné, évitez de refaire la même erreur dans le futur.

22 – Éviter de parler ou de rire trop fort en public, et ne regardez pas les personnes que vous ne connaissez pas avec insistance. Ceci est considéré comme impoli.

23 – N’oubliez jamais de dire merci aux personnes qui vous ont aidé. Amis, collègues ou membres de votre famille, ils seront contents de savoir que vous appréciez les efforts qu’ils font pour vous.

24 - Apprenez à manger ou à boire sans gêner les autres près de vous. Évitez de mâcher un aliment ou d'écraser avec vos dents certains aliments au point que l'autre en entende les bruits. C'est dégoûtant.

25 - Vous avez lu tout ça et que vous pensez que cela pourrait vous être utile, dites un petit '' merci '' à celui qui a pris la peine de l'écrire.