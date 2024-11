Report de la grève des transporteurs de carburant

Salouen Smiri, secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé dans une déclaration à Echaab News, le média officiel de la centrale syndicale, que la grève prévue les 29 et 30 novembre a été reportée aux 19 et 20 décembre 2024.

Ce report fait suite à une réunion de conciliation tenue ce lundi 25 novembre 2024, entre la Fédération et la Société tunisienne de transport routier international.

Les revendications des transporteurs portent principalement sur l’application, avec effet rétroactif, des accords relatifs aux augmentations salariales, ainsi que sur le règlement des cotisations sociales en retard auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

M.B.Z