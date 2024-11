Anis Kharbech : dans une semaine, la pénurie de pommes de terre sera finie

Le vice-président du Groupement des industries de conserves alimentaires, Anis Kharbech, a indiqué, lundi 25 novembre 2024, que l’absence de stocks de régulation de pommes de terre est notamment due à une certaine réticence des propriétaires de chambres froides, qui craignent d’être accusés de spéculation.

« Cela a permis aux lobbies des circuits détournés d’acheter les pommes de terre en mai et en juin et de les stocker illégalement dans des endroits inconnus des services de contrôle. Nous étions aussi dans une période de creux saisonnier, mais dans une semaine, nous entrerons dans la phase de pic de production, avec 700 tonnes quotidiennes, et les marchés seront fournis en quantité suffisante. (…) Je ne conseille pas l’importation, j’estime qu’il est plus approprié de soutenir les agriculteurs », a-t-il expliqué, lors de la matinale de Mosaïque FM.

Pour limiter la flambée des prix, le ministère du Commerce a fixé un plafond de 1,9 dinar par kilogramme depuis le 23 septembre 2024, alors que le prix avait atteint entre 2,3 et 2,6 dinars ces dernières semaines.

M.B.Z