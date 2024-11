Crise interne à l’UGTT : Sfax appelle à avancer la date du congrès

Le secrétaire général adjoint de l’Union régionale du travail de Sfax, Mohamed Abbas, a indiqué, dimanche 24 novembre 2024, dans une déclaration à l'agence Tap, que la région de Sfax, à l’instar de plusieurs autres régions et secteurs, appelle la direction de la centrale syndicale à faire avancer la date du congrès.

Le responsable syndical a considéré que « l’organisation des travailleurs connaît actuellement une crise qui a été exacerbée après le Conseil national de l’UGTT tenu les 5, 6 et 7 septembre à Hammamet, notamment après la suspension de ses travaux et le retrait massif des bases syndicales qui ont exigé l’avancement du congrès. Cependant, le président du conseil national, Noureddine Taboubi, a poursuivi les travaux du conseil national après sa suspension, et le vote du règlement intérieur, en particulier le paragraphe 12 ».

Il a ajouté que « le paragraphe 12 dispose soit l’avancement du congrès, soit l’organisation d’un congrès extraordinaire, soit le maintien du statu quo, considérant que la situation est devenue insoutenable au sein du syndicat en l’absence de négociation, et que les accords avec le gouvernement n’ont pas été mis en œuvre, en plus des restrictions au travail syndical, du harcèlement des syndicalistes, des restrictions aux licences syndicales, et du blocage du dialogue ».

La crise interne au sein de l’UGTT n’est plus un secret. Beaucoup de syndicalistes veulent pousser le bureau exécutif à tourner la page.





S.H