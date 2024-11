Météo - Tunisie : des passages nuageux et une baisse des températures

Imprimer

Selon les dernières prévisions, le temps sera marqué, dimanche 24 novembre 2024, par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront plus denses localement durant la nuit sur les zones côtières de l’est, où quelques pluies éparses sont attendues.

Côté vent, il soufflera du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est au sud. Les rafales seront relativement fortes près des côtes, tandis qu’elles resteront faibles à modérées à l’intérieur des terres.

La mer sera agitée à peu agitée dans la région de Serrat, tandis qu’elle deviendra houleuse à localement agitée sur les autres côtes. La situation maritime se dégradera davantage la nuit, notamment dans le golfe de Gabès, où la mer sera très agitée.

Les températures maximales varieront entre 19 et 24 degrés sur la majorité des régions. Cependant, sur les hauteurs de l’ouest, elles seront plus fraîches et ne dépasseront pas les 14 degrés.

Les citoyens sont invités à suivre les mises à jour des prévisions pour s’adapter aux conditions météorologiques changeantes, notamment les habitants des régions côtières de l’est et les usagers de la mer.