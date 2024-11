Chawki Tabib élu secrétaire général adjoint de l’Union des avocats arabes

L’ancien bâtonnier, Chawki Tabib a été élu secrétaire général adjoint de l’Union des avocats arabes. Il a annoncé la nouvelle dans la soirée de vendredi 22 novembre 2024.

« J’ai été honoré d’être élu secrétaire général adjoint de l’Union des avocats arabes à l’occasion de la tenue de son bureau permanent à Marrakech. Je remercie profondément les bâtonniers et tous les membres du bureau pour cette précieuse confiance qu’ils m’ont accordée à l’unanimité… en mon absence, en raison de mon impossibilité de voyager », a écrit l’avocat et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

Chawki Tabib n’a pas pu se déplacer à cause des restrictions sur ses déplacements décidées par les autorités. L’avocat est soumis à une interdiction de voyage et fait également l'objet d'une seconde décision relative à la vérification de ses biens. En janvier 2024, les autorités lui ont interdit de quitter le pays alors qu'il se rendait à La Haye pour représenter l'Ordre des avocats palestiniens dans une affaire de génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice.

Par ailleurs, entre août et septembre 2021, il avait été placé en résidence surveillée. Selon son comité de défense, ces mesures ont eu un impact négatif sur sa carrière professionnelle.

En mai 2024, Chawki Tabib avait entamé une grève de la faim et un sit-in à la Maison de l'avocat à Tunis, pendant près d’une semaine, pour protester contre les pressions exercées sur les avocats et les atteintes à la liberté et à l'indépendance de la profession. Il avait également dénoncé les campagnes de diffamation à son encontre et les accusations infondées visant à l'épuiser moralement et matériellement.

I.L