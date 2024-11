Retards à l'aéroport Charles-de-Gaulle, 10% des vols annulés

La tempête de neige touchant la France a provoqué d'importants retards, jeudi 21 novembre 2024, à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, où les autorités ont demandé aux compagnies de renoncer à 10% de leurs vols, rapporte l’AFP.

Sur fond d'un épisode neigeux « plus intense qu'initialement prévu », les équipes du Groupe ADP « sont mobilisées pour déneigement des pistes et le dégivrage des avions, et assurer la sécurité des vols et des passagers, ce qui ralentit les opérations », a indiqué à l'AFP une porte-parole du gestionnaire de l'installation.

