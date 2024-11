Voitures populaires : trois concessionnaires automobiles se retirent du marché

Le président de la chambre syndicale des concessionnaires et constructeurs automobiles, Ibrahim Debbache, a indiqué que trois concessionnaires automobiles ont décidé de ne pas importer ni vendre les voitures dites populaires en raison du plafonnement de leur prix à 35.000 dinars.

S'exprimant le 21 novembre 2024 dans l'émission Fi 60 Dkika sur Diwan FM, Ibrahim Debbache a affirmé que plus d'une dizaine de concessionnaires automobiles importaient habituellement 10.000 voitures populaires par an. Or, pour l'année 2024, entre six et sept concessionnaires seulement ont procédé à cette importation, introduisant ainsi près de 7.000 voitures populaires sur le marché tunisien.

Le président de la chambre syndicale a expliqué que certains concessionnaires n'ont pas pu importer des modèles dont le prix dépasse 35.000 dinars. En conséquence, les quotas ont été révisés afin de permettre d'atteindre l'objectif de 10.000 véhicules populaires.

Ibrahim Debbache a également confirmé qu'aucune révision n'a été effectuée, jusqu'à présent, concernant le nombre de voitures populaires à importer pour l'année 2025. Il a estimé que l'amélioration de la situation économique du pays pourrait stimuler l'ensemble du secteur automobile et encourager une hausse des quotas de distribution pour les concessionnaires.

Concernant les voitures électriques, M. Debbache a évoqué les prix élevés de ces véhicules et la nécessité de mettre en place l'infrastructure appropriée. Selon lui, il s'agit d'une nouvelle technologie qui pourrait séduire le consommateur tunisien.

S.G