Autorité palestinienne : le veto américain sur Gaza encourage Israël à poursuivre ses crimes !

L'Autorité palestinienne a jugé mercredi que le veto déposé à l'ONU par les États-Unis sur un projet de texte prévoyant un cessez-le-feu à Gaza « encourage(ait) Israël à poursuivre ses crimes contre des civils innocents ».

« La décision des États-Unis d'exercer leur (droit de) veto pour la quatrième fois encourage Israël à poursuivre ses crimes contre des civils innocents en Palestine et au Liban », a estimé l'Autorité palestinienne dans un communiqué diffusé par l'agence nationale Wafa.

Les États-Unis ont empêché mercredi le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu « immédiat, inconditionnel et permanent » à Gaza, un nouveau veto en soutien à leur allié israélien dénoncé avec force par les Palestiniens.

« Il n'y a aucune justification possible à un veto contre une résolution tentant de stopper les atrocités », a lancé l'ambassadeur palestinien adjoint à l'ONU Majed Bamya.

« Nous sommes humains et nous devrions être traités comme tels », a-t-il ajouté en tapant du poing sur la table du Conseil, jugeant que le texte bloqué n'était déjà que « le strict minimum ».

Les Palestiniens plaidaient en effet pour une résolution dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies qui permet au Conseil de prendre des mesures pour faire appliquer ses décisions, par exemple avec des sanctions, ce qui n'était pas le cas.

Le texte préparé par les dix membres élus du Conseil, vu par l'AFP, exigeait « un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui doit être respecté par toutes les parties » et « la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ».

« Nous avons été très clairs pendant toutes les négociations que nous ne pouvions pas soutenir un cessez-le-feu inconditionnel qui ne permette pas la libération des otages », a justifié après le vote l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood, estimant que le Conseil aurait envoyé au Hamas « le message dangereux qu'il n'y a pas besoin de revenir à la table des négociations ».

La résolution « n'était pas un chemin vers la paix mais une feuille de route vers plus de terrorisme, de souffrance, de massacres », a commenté l'ambassadeur israélien Danny Danon, remerciant les États-Unis.

La plupart des quatorze autres membres du Conseil, qui ont tous voté pour, ont déploré le veto américain.

« C'est une génération entière d'enfants que nous abandonnons à Gaza », a lancé l'ambassadrice slovène adjointe Ondina Blokar Drobic, estimant qu'un message uni et « sans équivoque » du Conseil aurait été « un premier pas pour permettre à ces enfants d'avoir un avenir ».

En protégeant les autorités israéliennes, « les États-Unis de facto cautionnent leurs crimes contre l'humanité », a dénoncé de son côté Louis Charbonneau, de Human Rights Watch.

© Agence France-Presse