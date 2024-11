Agression d’Abdellatif El Mekki : deux frères sur la liste des personnes recherchées

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis 2 a autorisé les agents de sécurité de Sidi Bechir à placer deux frères originaires d’El Ouardia sur la liste des personnes recherchées sur la base d'une plainte déposée à leur encontre par l'ancien ministre de la Santé, Abdellatif El Mekki.

L’ancien ministre, indique Mosaïque FM, s'est rendu mardi soir au centre de permanence de la sécurité nationale de Sidi El Bechir, accusant deux de ses voisins de l'avoir agressé en l’aspergeant d'un liquide chimique.

La même source précise que les différends entre Abdellatif El Mekki et ses voisins remontent à plus de deux ans et que de nombreux procès-verbaux ont été rédigés et remis à la justice.

Abdellatif El Mekki, a été agressé hier à son domicile. Il a subi des brûlures chimiques aux yeux, au visage et au cou. Il a dû être transporté à l’hôpital des grands brûlés. Son parti accuse les autorités d'avoir fait la sourde oreille à ses demandes d'intervention contre ses voisins.

M.B.Z