Abdellatif El Mekki agressé à son domicile par des substances chimiques

Le secrétaire général du parti « Âmal w Injaz » (Travail et Réalisation, NDLR) et candidat exclu de la présidentielle d’octobre, Abdellatif El Mekki, a été agressé à son domicile, indique, mercredi 20 novembre 2024, un communiqué du parti.

Abdellatif El Mekki a subi des brûlures chimiques aux yeux, au visage et au cou. Il a dû être transporté à l’hôpital des grands brûlés.

« Nous affirmons que cet incident n'est pas une attaque isolée, puisqu'il a été commis par l'un de ses voisins, qui, avec ses frères, a déjà été impliqué dans des attaques aussi graves contre Abdellatif El Mekki et des membres de sa famille. Plusieurs plaintes ont été déposées contre eux, mais elles n'ont pas été prises suffisamment au sérieux par les autorités judiciaires et de sécurité, malgré la volonté d'Abdellatif El Mekki de poursuivre ses démarches et de faire valoir ses droits en vertu de la loi », a expliqué le parti.

« Nous avertissons que le manque de fermeté dans l'application de la loi a encouragé les agresseurs à poursuivre leurs attaques, faisant passer l'affaire d'un simple litige à un litige fomenté visant à porter atteinte à la personne d’Abdellatif El Mekki et à sa famille, ce qui soulève de sérieuses questions quant à l'existence de parties qui protègent ses agresseurs. Nous dénonçons toute exploitation d'influence ou de position, rejetons tout abus de droit sous quelque prétexte que ce soit, et exigeons que la loi soit appliquée de manière égale pour tous. Nous demandons aux autorités sécuritaires et judiciaires d'assumer leurs responsabilités, d'ouvrir une enquête urgente sur les circonstances de ces attaques continues et répétées, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des citoyens » a-t-il ajouté.

M.B.Z