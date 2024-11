Transport : le dossier Bolt sous la loupe des autorités

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a annoncé, dimanche 17 novembre 2024, que son département étudie actuellement le dossier de l’application de mobilité Bolt afin de résoudre les problèmes liés à son fonctionnement. L’objectif, selon le ministre, est d’élaborer une loi pour réguler cette plateforme et définir un cadre clair pour la tarification appliquée.

Cette déclaration a été faite lors de la présentation de la mission du ministère du Transport au cours d’une séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts. Le ministre répondait à une question d’un député concernant les plaintes des citoyens. Ces derniers dénoncent notamment le recours massif de conducteurs de taxi à l’application Bolt et le non-respect par certains d’entre eux des tarifs habituels, générant des tensions au sein du secteur.

Rachid Amri a souligné que le ministère travaille actuellement sur une nouvelle loi et le développement d’une plateforme nationale. Ces initiatives visent à encadrer l’activité des applications de mobilité comme Bolt, afin de garantir un équilibre entre les attentes des usagers, les droits des conducteurs et le respect de la réglementation en vigueur.

Cette régulation, attendue par les professionnels du secteur comme par les usagers, devra apporter des solutions concrètes aux désaccords tarifaires et au manque de transparence, a relevé le ministre.

H.K